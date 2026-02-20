La aerolínea brasileña Azul concluye su reestructuración bajo la ley de quiebras de EE.UU.

El proceso, iniciado el año pasado, le permitió a la compañía brasileña lograr un "fortalecimiento significativo" de su posición financiera, con una reducción de aproximadamente 1.100 millones de dólares en su deuda y un refuerzo de su liquidez.

La compañía informó en un comunicado de que también redujo en cerca del 40 % su deuda vinculada al arrendamiento de aeronaves y estimó que sus pagos anuales por intereses disminuirán más del 50 % en comparación con el periodo previo al proceso judicial.

La salida del Capítulo 11 se concretó después del pago total de la financiación obtenida durante la reestructuración y de la captación de recursos mediante una oferta pública de acciones.

Como parte del plan financiero, la aerolínea obtuvo unos 1.375 millones de dólares mediante la emisión de notas senior y alrededor de 950 millones de dólares en compromisos de capital.

Según la empresa, estas operaciones fortalecen su estructura de capital y amplían su capacidad de inversión.

En la nota, Azul resaltó que durante el proceso de reorganización mantuvo su operación regular, con cerca de 800 vuelos diarios y el transporte de 32 millones de pasajeros en 2025, la cifra más alta de su historia.

La compañía opera en más de 150 ciudades brasileñas con unas 250 rutas directas en el país y vuelos internacionales a Lisboa, París y Orlando (EE.UU.).