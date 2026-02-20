La Bolsa de Londres sube un 0,56 % y el FTSE termina en verde una semana de récord

El índice principal londinense, FTSE 100 o 'footsie', avanzó 59,85 puntos, hasta 10.686,89; mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, también creció un 0,76 % -o 178,07 puntos- hasta los 23.751,56.

Desde que superase por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE 100 se encuentra en sus niveles máximos históricos y, salvo una caída puntual el pasado jueves, de la que se recuperó hoy, solo en esta semana ha sumado tres cierres consecutivos de récord y ha llegado a sobrepasar los 10.700 puntos.

La mejor parada de la jornada de hoy en la City londinense fue la minorista de bebidas alcohólicas Diageo, que sumó un 3,90 %, junto a la firma de moda de lujo británica Burberry, que añadió un 3,32 %, y la minera Antofagasta, que acumuló un 3,02 % más.

En la otra cara de la moneda, entre las más perjudicadas de la sesión estuvieron la petrolera BP, que cedió un 2,38 %, la minorista de alimentación Associated British Foods, que disminuyó un 1,16 %, y la compañía de embalajes Mondi, que redujo sus acciones un 0,92 %.

