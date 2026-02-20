La bolsa de São Paulo rompe un nuevo récord por el revés judicial a los aranceles de Trump

Con la subida de este viernes, el parqué más importante de América Latina acumuló un alza semanal del 2,18 % y supera una expansión del 18 % desde el inicio del año.

La decisión en la Corte Suprema de EE.UU. impide que Trump imponga aranceles a otros países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) e invalida el 50 % de gravámenes que había ordenado la Casa Blanca sobre los productos brasileños como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

El duro castigo comercial de Trump a Brasil se vio suavizado progresivamente en los últimos meses tras mantener negociaciones con el Ejecutivo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La noticia también repercutió de manera decisiva en el mercado de divisas, por lo que el real, una de las monedas más fuertes contra el dólar en los últimos meses, cerró la sesión de este viernes con un nuevo repunte del 0,98 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, el billete verde se cambia ahora en Brasil a 5,175 reales en el tipo de cambio comercial, el valor más bajo desde mayo de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado bursátil, la jornada fue positiva para los grandes valores, en especial para la minera Vale, mayor exportadora de hierro del mundo, que tuvo una disparada del 2,69 %, mientras que la petrolera estatal Petrobras ganó un 0,32 % en sus papeles preferenciales.

El sector bancario, uno de los que tiene mayor peso en el parqué, también cerró con signo positivo, con grandes subidas del Santander (3,12 %) o del Itaú (1,40 %).

En terreno negativo, entre los escasos valores que cerraron en rojo, sobresalió la caída del 2,69 % de la empresa de salud Hapvida.

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó este viernes los 36.162 millones de reales (unos 6.990 millones de dólares / 5.930 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones.

La medida del Supremo estadounidense también alcanza el arancel del 25 % aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10 % a China que la Casa Blanca vinculó a la falta de esfuerzos suficientes contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Sin embargo, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.