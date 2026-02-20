La Bolsa española sube un 0,94 % tras la invalidación de los aranceles de Trump

El IBEX 35, el índice de referencia del parqué español, sumó 168,5 puntos (0,94 %), hasta los 18.186, cerca de los 18.197,9 de su máximo histórico. En lo que va de año, su revalorización es del 5,07 %.

El índice español abrió la jornada de cotización en negativo pero rápidamente se dio la vuelta para situarse por encima de los 18.120 puntos.

Tras conocerse que el Supremo de EE.UU. declaró ilegales los aranceles impuestos por Trump, la Bolsa sobrepasó los 18.210 puntos, pero corrigió pocos minutos después y comenzó una subida más pausada en el entorno de los 18.160 enteros hasta la hora del cierre.

El sector bancario subió en su conjunto un 1,37 %, con Bankinter (2,75 %) liderando las subidas del selectivo. Por su parte, CaixaBank se revalorizó un 2,48 %, el Sabadell, un 2,05 %; el Santander, un 1,63 % y Unicaja un 1,04 %, mientras que BBVA cerró su cotización con una subida del 0,23 %.

