La CE defiende que su participación en la Junta de la Paz sirvió para "apoyar a Palestina"

"Es importante subrayar que nuestra presencia en la reunión tenía como objetivo mostrar el considerable apoyo de la UE a Palestina y confirmar nuestra disposición a apoyar la recuperación y la resiliencia en Gaza, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", aseguró Guillaume Mercier, portavoz del Ejecutivo europeo para el Mediterráneo, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Mercier defendió que la participación de la Comisión sirvió para mantener "importantes reuniones bilaterales" y fue "una oportunidad" para conversar "con los actores regionales clave" y "coordinar los próximos pasos".

Tras esas reuniones, la comisaria Šuica destacó en un mensaje en redes sociales su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, en el que resaltó que la participación de Israel en la Junta "es esencial" y animó a seguir los próximos pasos del plan de paz, que incluyen "el desarme de Hamás, el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, la pronta recuperación y reconstrucción" de Gaza.

"Colaborar con la Autoridad Palestina para implementar reformas y garantizar la sostenibilidad financiera también requiere una acción colectiva, incluso por parte de Israel", señaló.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró hoy mismo "dolido" por la participación de la Comisión en esta reunión y ha tildado la decisión del Ejecutivo europeo de "error".

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario defendió que la comisaria asistiera "junto con representantes de la mitad de los Estados miembros, y también junto con socios europeos y regionales", y añadió: "Esto se ha planteado en el contexto de la reunión de embajadores, donde los Estados miembros fueron informados de que la Comisaria Šuica representaría a la Comisión".

Preguntado por la colocación de la bandera de la UE en la inauguración de la Junta de Paz, el portavoz atribuyó esa decisión al "organizador", y subrayó que las banderas no solo representaban a los miembros, sino al conjunto de "participantes".

La Junta de Paz es un organismo internacional presidido por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.