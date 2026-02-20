La fiscal general de Nueva York celebra el fallo del Supremo contra los aranceles de Trump

"Estos aranceles ilegales causaron un inmenso caos económico, aumentando los costos para las familias y las empresas en todo nuestro país", declaró James en un comunicado.

Con una mayoría clara de 6-3, el Tribunal, dominado por conservadores, le dio al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

"Esta es una victoria crucial para el estado de derecho y nuestra economía, y seguiré luchando para proteger a los neoyorquinos de políticas destructivas que hacen la vida menos asequible", añadió la fiscal en el texto.

En abril de 2025, James y la coalición de once estados demandaron a la Administración Trump por imponer "aranceles ilegalmente" al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 invocada por el mandatario como pilar de su guerra comercial.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.