La Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania realiza su primera misión en Kiev

Durante esta misión mantendrán entrevistas con empresas ucranianas y españolas que operan allí, asociaciones empresariales y organismos internacionales para promover y apoyar proyectos de empresas españolas en Ucrania que puedan ser de interés estratégico, informó la Oficina en un comunicado.

Esta institución busca reforzar la cooperación con el sector privado y los organismos internacionales presentes en la capital ucraniana, y también ser un puente para que empresas españolas desarrollen proyectos en Ucrania.

El Consejo de Ministros español aprobó la creación de este organismo, nacido en septiembre del año pasado y dependiente del Ministerio de Economía, para cumplir uno de los compromisos anunciados al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el apoyo a los ucranianos.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa también está reforzando la Oficina Económica y Comercial en Kiev con el objetivo de apoyar los proyectos de modernización y recuperación en Ucrania y ayudar a las empresas españolas con actividad en el país.

