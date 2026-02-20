La Policía frustra un ataque terrorista que se iba a cometer durante el Ramadán en Nairobi

El ataque se abortó con un dispositivo ejecutado el pasado martes, tras semanas de seguimiento del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), apoyado por varias agencias policiales, que condujo a la detención de trece personas (diez kenianos, dos tanzanos y un ugandés) en el condado de Kajiado, limítrofe con Nairobi.

"Logramos frustar sus planes, abortándolos en una fase de planificación", afirmó el subinspector general de la Policía, Gilbert Masengeli, en declaraciones recogidas este viernes por el diario local Daily Nation.

"Con base en nuestras investigaciones iniciales, el plan era apuntar a áreas densamente pobladas de Nairobi durante el mes sagrado del Ramadán", subrayó Masengeli, al instar a los ciudadanos a "seguir vigilantes" e informar de "cualquier cosa que pueda amenazar la paz si notan algo sospechoso".

Según los investigadores, los detenidos tenían su base de operaciones en el campo de refugiados de Dadaab, en el condado de Garissa (este), fronterizo con Somalia.

En el operativo que frustró el atentado, los agentes de incautaron de cinco fusiles de asalto AK 47, veinte cargadores con 600 unidades de munición, seis granadas de mano y una pistola Makarov, entre otros artículos.

"Esta es una gran operación que abortó lo que habría sido un significativo ataque terrorista", dijo al periódico una fuente de la Oficina del Presidente de Kenia sobre la misión antiterrorista.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012, han perpetrado numerosos ataques en Kenia.