La Sagrada Familia, el templo español de Gaudí, alcanza su altura máxima: 172,5 metros

Los operarios culminaron la cruz con la ayuda de una gran grúa para rematar el templo católico, proyectado en el siglo XIX por el arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926), genio español del modernismo, aunque la pieza aún debe ser anclada. La cruz tiene en sí 17 metros de altura y 13,5 de anchura.

La fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia emitió en directo en redes sociales la maniobra de colocación, aunque los curiosos pudieron verlo en el entorno del templo, uno de los más visitados de España por turistas nacionales y extranjeros.

Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, por encima de la de Ulmer Münster (Alemania), que es luterana.

La fisionomía de la Sagrada Familia ha cambiado considerablemente en los últimos quince años con el avance de las obras: se han completado las cuatro torres de los evangelistas, la de la Madre de Dios y, ahora, la de Jesús, la más alta del monumento.

La pieza colocada este viernes es una gran cruz con geometría de doble giro, el mismo método que Gaudí utilizó en las columnas de la basílica.

Está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal, y en los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.

Esta enorme cruz consta de un brazo inferior, cuatro horizontales y uno vertical, que es el único que falta por instalar.

Fabricada en Alemania, llegó a Barcelona en catorce megapiezas que se han preensamblado en la propia Sagrada Familia, en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura por encima de la nave central.

Varios gruistas se encargaron de mover y colocar en la posición adecuada esas piezas pesadas -cada brazo es de unas doce toneladas- desde la plataforma hasta la cúspide de la torre

Cuando acaben los trabajos de anclaje de la cruz, la Sagrada Familia encarará la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en un decenio y concluir así la obra cumbre de Gaudí, cuya edificación comenzó en 1882.