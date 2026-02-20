La UE recuerda sobre Venezuela que las sanciones no son un fin en sí mismas

El portavoz comunitario Anouar El Anouni rehusó comentar durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE) la decisión de España, así como especular sobre los próximos pasos, pero se refirió al funcionamiento de la política de sanciones de la Unión.

"Las medidas económicas individuales o sectoriales no son un fin en sí mismas", destacó, y enfatizó que la UE está "dispuesta a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela".

Recordó que, por lo que se refiere a Venezuela, actualmente la UE aplica sanciones individuales contra 69 personas a las que considera directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional venezolana.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

Sobre esta ley, que Albares definió como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", se mostró confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que animó a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Por este motivo, Albares se mostró partidario de que la Unión Europea "envíe un signo de que se está yendo por el buen camino", retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano.

"Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición -subrayó el ministro español-. Y nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar", ha agregado el ministro.

A renglón seguido, Albares ha explicado que, cuando la Unión Europea establece sanciones individuales "siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto".

Las sanciones selectivas de la UE implican un veto a entrar en territorio comunitario a personas determinadas y la congelación de los activos que puedan tener en la Unión.

Rodríguez juró como presidenta encargada pocos días después de que Nicolás Maduro fuera apresado en Caracas, el 3 de enero pasado, por fuerzas militares estadounidenses y trasladado a EE. UU., donde está encarcelado provisionalmente junto a su esposa acusado de narcotráfico, entre otros delitos.