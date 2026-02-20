Las langostas del desierto avanzan en el noroeste de África, Marruecos asegura control

"La situación está completamente controlada. Todos los sistemas de vigilancia y monitoreo están activados, y se han movilizado los recursos humanos y materiales necesarios para tratar, con rapidez y respetando las normas ambientales, las áreas afectadas por este fenómeno", dijo este viernes a EFE una fuente oficial marroquí.

En los últimos días, medios locales y redes sociales publicaron varios videos que muestran grandes concentraciones y movimientos de langostas, incluso en entornos urbanos, en El Aaiún, Dajla y Bojador (Sáhara Occidental) y en Tan-Tan (sur de Marruecos).

Mostafa Benramel, presidente de la Asociación Minaretes Ecológicos para el Desarrollo y el Clima, explicó a EFE que estos agrupamientos "corresponden a una actividad local de langostas, más que a una invasión masiva" y señaló que hasta ahora "no se ha confirmado la aparición de enjambres, la fase gregaria que suele caracterizar las invasiones devastadoras".

El entomólogo marroquí especialista en langostas agregó que las lluvias excepcionales de los últimos meses, que favorecieron la vegetación, crearon condiciones propicias para la reproducción y el agrupamiento de estos insectos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las autoridades (...) reforzaron la vigilancia e intensificaron las intervenciones para evitar cualquier transición hacia una fase gregaria. La movilización sigue siendo alta, pero hasta el momento el impacto sobre la agricultura y las zonas habitadas es limitado", aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Benramel indicó que la actividad de las langostas podría aumentar en las próximas semanas si el clima sigue siendo favorable, aunque no se espera una invasión masiva gracias a las medidas de control.

En su último boletín, publicado el 5 de febrero, la FAO destacó que, aunque se observó una disminución de los pequeños enjambres de langostas, los grupos de adultos aumentaron en el Sáhara Occidental, y algunos de ellos se desplazaron cerca de Tan-Tan.

"Se espera que pequeños enjambres y grupos de adultos continúen migrando hacia el norte, desde Mauritania hacia Marruecos, e incluso algunos podrían alcanzar Argelia. En el Sáhara Occidental, la reproducción podría reanudarse, por lo que las labores de vigilancia y control deben mantenerse activas", se lee en la nota de la FAO.

La organización añadió que Mauritania trató 7.161 hectáreas, Marruecos 39.042 hectáreas y Senegal 1.155 hectáreas para controlar la plaga.

La FAO considera la langosta del desierto como "la plaga migratoria más destructiva del mundo", ya que es un "insecto voraz" que "ingiere su propio peso cada día" en "los cultivos alimentarios y el forraje".