Ledezma rechaza levantar las sanciones a Delcy Rodríguez y ve una "farsa" en la amnistía

"Yo creo que esas sanciones no pierden vigencia hasta que definitivamente no se haga justicia porque lo que no puede volverse a vivir en Venezuela es este tipo de hostigamiento, que nunca más se persiga a la gente porque disienta del régimen de turno", argumentó este viernes en declaraciones a EFE.

El exalcalde metropolitano de Caracas, que vive en Madrid desde 2017, se manifestó así al conocer que España solicitará formalmente a la UE que retire las sanciones a Rodríguez, según anunció el canciller José Manuel Albares, tras aprobarse ayer la amnistía por el parlamento venezolano.

"A mí me parece que esa ley de amnistía no es para blanquear a quienes han sido sancionados, entre otras instituciones, por la Unión Europea; el hecho de que Delcy Rodríguez esté asumiendo interinamente la dictadura (...) no significa que desaparecieron las razones por las cuales ella fue sancionada", precisó.

"¿O es que acaso se van a borrar los delitos en los que están involucrados (los chavistas)?", se preguntó el opositor como argumento, entre los que citó "crímenes de lesa humanidad", el "descalabro" de la industria petrolera de Venezuela y la "persecución política", de lo que la presidenta encargada "también es corresponsable".

Según Ledezma, se han evidenciado "todo el saqueo" de la riqueza del país y "los crímenes cometidos en la gran sabana y el arco minero".

"Ella, de una u otra manera, ha avalado todo ese esquema de terrorismo de Estado", subrayó el opositor sobre Delcy Rodríguez.

Sobre la "mal llamada ley de amnistía", escribió en redes que se pretende "disfrazar de reconciliación", lo que no es más que un intento de "humillación pública" y un "insulto a la memoria histórica" de Venezuela.

"Para poder acceder a esa amnistía, tenemos que arrodillarnos ante los jueces, que son precisamente los que se han convertido en un comisario político para llevar adelante esta cacería política. O sea, vamos a pedirle perdón a los que torturaron...", según analizó, en las declaraciones a EFE, para denunciar la norma.

"¿Van también a lavarles las manos manchadas de sangre a los que cometieron crímenes en Venezuela? ¿Van a evitar que se ejerza el derecho a la reparación de los daños causados a las víctimas? Estas son preguntas que dejo en el aire", apostilló.

Y reclamó, además, que no se confisquen los pasaportes, pues hay "millones de venezolanos que quisieran regresar a Venezuela, pero no lo tienen", cuando es un derecho de cualquier ciudadano.