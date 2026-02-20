Liza Minnelli asegura que fue forzada a usar una silla de ruedas en los Óscar de 2022

"Me ordenaron, sin explicaciones ni siquiera pedírmelo, que me sentara en una silla de ruedas o que no apareciera en absoluto", escribió Minnelli.

La actriz aseguró que le dijeron que era por su edad y por cuestiones de seguridad, debido al riesgo de que cayera de la silla del director.

"Lo cual era una tontería. Les dije que no dejaría que me trataran así. Me sentí destrozada", enfatizó.

"Quedé mucho más abajo de lo que habría estado en la silla del director, y por eso no podía leer fácilmente el teleprompter que estaba sobre mí", continuó.

Minnelli apareció en el escenario algo desorientada y tuvo dificultades para leer sus diálogos, por lo que Gaga respondió: "Te tengo", como forma de consuelo.

"¿Cómo te sentirías si te sacaran en silla de ruedas, en contra de tu voluntad, para actuar frente a una audiencia en vivo y sin poder ver con claridad? (...) Cuando tropecé con algunas palabras, Gaga, que estaba a mi lado, me asistió discretamente", añadió la hija de la legendaria Judy Garland y del director Vicente Minnelli.

Tras el suceso, Gaga acudió al camerino de Minnelli para preguntarle si se encontraba bien. La actriz solo respondió que era "una gran admiradora".

El libro de Minnelli se publicará el 10 de marzo y está basado en una serie de entrevistas que realizó el cantante y pianista Michael Feinstein, colaborador cercano de la actriz.

Sus memorias retratarán parte de su caótica vida, incluida la adicción, la fama y su relación con Garland.