Llegan a Venezuela 84 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

En su cuenta de Telegram, la institución detalló que, entre los 84 migrantes repatriados, había 9 menores de edad.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense GlobalX y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes oficiales difundidas.

Se trata del vuelo 114 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Funcionarios de organismos policiales y de inteligencia recibieron a los migrantes en el terminal aéreo, junto a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, quien es esposa del exministro Álex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

"Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas", afirmó la institución.

Este miércoles llegó otro avión proveniente de Miami, con 110 migrantes venezolanos, de los cuales 96 son hombres y 14 mujeres.