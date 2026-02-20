Los médicos en España acaban la primera semana de huelga para reclamar un estatuto propio

Con un seguimiento de más del 80 % -según los sindicatos-, los médicos consideran que el estatuto que han firmado los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Sanidad, liderado por la médica Mónica García, no es suficiente.

Vestidos con batas blancas, carteles de "no usen nuestra vocación para explotarnos" y con consignas como "estas son las manos que te curan" o "no es vocación, es explotación", los médicos han realizado protestas en las puertas de centros hospitalarios durante toda la semana.

"Hay que mejorar las condiciones de la sanidad pública para que podamos atender a los pacientes como debemos, sin trabajar 200 horas semanales para tener un sueldo digno", explicaba este viernes a EFE Miguel Ángel, radiólogo, en una concentración frente al Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Desde el Sindicato de Médicos de Madrid (SIME), Marimar Sánchez denunció a EFE que los galenos tienen "una jornada ordinaria como el resto de la población, más una jornada complementaria que, en ocasiones, llega a exceder lo que un trabajador convencional podría hacer en una semana".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Necesitamos horas de descanso, necesitamos tener menos presión asistencial y necesitamos un estatuto que regule nuestras particularidades", reclamó la médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes, muchos de ellos disfrazados con caretas, protestaron, silbaron y bailaron para exigir al Gobierno catalán que acabe con las guardias de 24 horas, la sobrecarga de trabajo y la carencia de profesionales, y que garantice también el derecho a la conciliación y mejore las jornadas laborales.

Una clara insuficiencia de médicos, con plantillas tensionadas, sobrecarga estructural y condiciones laborales que no permiten desarrollar el trabajo con la atención que merecen los pacientes son algunas de las reivindicaciones.

Aunque desde el Gobierno recuerdan que muchos de esos reclamos dependen de las comunidades autónomas, que son las que en España gestionan la sanidad.

Pero son las polémicas guardias y los descansos el centro de la discusión. El estatuto marco negociado las reduce de 24 a 17 horas y, según recuerdan desde el sindicato mayoritario CCOO, los descansos están garantizados, pues la jornada previa y la posterior son de descanso.

Desde el sector médico piden que las guardias se remuneren mejor -pues actualmente se paga menos que la hora laboral ordinaria- y se computen para la jubilación.

"Hay gente trabajando más de 24 horas, y esto va en detrimento de nuestra salud y va totalmente en perjuicio de nuestros pacientes. Entonces lo que nosotros pedimos es reconocimiento y sobre todo que nosotros cuidamos a los pacientes, pero es que nadie nos cuida a nosotros; es un maltrato total", explicaba a EFE Susana, una de las especialistas que protestaban este viernes en Madrid.

Jesús Jordán, quien estuvo en la negociación con el ministerio por parte de CCOO, apuntó a EFE que la huelga tiene un tinte "político": "Si tú te pones a leer el texto detenidamente (del estatuto marco negociado), hay muchas de las cosas que ellos están reivindicando que aparecen recogidas" en ese documento.

Además, defiende que la reducción a 17 horas es un "tope máximo" que luego cada comunidad autónoma puede recortar más. "La guardia de 24 horas aparece única y exclusivamente para fines de semana, festivos y para zonas de difícil cobertura", recordó.

Más allá de las divergencias, la huelga ha tenido un impacto en los pacientes, pues en apenas los dos primeros días se tuvieron que posponer en todo el país cientos de cirugías y miles de consultas, a pesar de los servicios mínimos fijados para garantizar la atención hospitalaria.