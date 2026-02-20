Más de 34.000 hogares están sin electricidad en Eslovenia por el temporal de nieve

Más de 42.000 hogares quedaron sin electricidad por la mañana en el noreste de Eslovenia, según la empresa suministradora Elektro Maribor, una cifra que por la tarde se redujo a más de 34.000.

La pérdida de tracción de camiones, los accidentes de tráfico y la caída de árboles provocaron atascos durante toda la mañana en autopistas y carreteras locales.

La línea ferroviaria desde la capital, Liubliana, hasta la segunda ciudad más grande del país alpino, Maribor, y hasta Austria también estuvo interrumpida o detenida por la caída de árboles.

Además de numerosas carreteras locales, varias vías nacionales permanecen cerradas debido a árboles caídos y la perdida de control de vehículos, y en algunos tramos hay restricciones de tráfico.

Primoz Osojnik, comandante del Cuerpo de Bomberos de Maribor, explicó a la agencia de noticias STA que la mayor parte de los daños se debe a árboles caídos sobre líneas eléctricas, carreteras, vehículos y edificios, así como accidentes de tráfico.

De acuerdo con un comunicado del Servicio Forestal de Eslovenia, los árboles del noreste del país han sufrido los mayores daños por la nieve y se estima que unos 50.000 metros cúbicos de madera resultaron dañados.

Según las previsiones, las nevadas disminuirán desde el oeste por la tarde y cesarán completamente hacia la noche.

El fin de semana se esperan temperaturas más altas, por lo que gran parte de la nieve se derretirá.