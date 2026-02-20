Merz apela al optimismo de la CDU en mundo de grandes cambios y ante necesidad de reformas

En una reunión de los cristianodemócratas en la que se espera que Merz sea reelegido presidente de la CDU, el canciller dijo no tener tiempo para el" fatalismo" y apuntó que su partido es una formación del "optimismo", actitud que reivindicó el jefe del Gobierno en un contexto de cambios.

"Somos el partido de los optimistas, somos el partido de los que actúan, somos el partido del equilibrio generacional y somos el partido que, con convicciones firmes basadas en valores y principios fundamentales, mira hacia el futuro con alegría y optimismo", señaló Merz ante los 1001 delegados de su formación.

Entre los presentes en la sala de la feria de muestras de Stuttgart se encontraba la excanciller Angela Merkel, a quien Merz dijo que encarnaba el éxito de la reunificación germana tras la Guerra Fría, aunque gran parte del discurso del mandatario estuvo centrado en los cambios geopolíticos actuales que marcan la política internacional, como la guerra de Ucrania.

El jefe del Gobierno alemán subrayó que el mundo se encuentra en el "comienzo de una era de grandes potencias", donde lo que cuenta es "la fuerza, sobre todo la fuerza militar, pero también la fuerza económica".

Respecto a la guerra de agresión rusa en Ucrania, el canciller dijo que su país y Europa necesitan la cooperación con Estados Unidos, pese a las tensiones de la relación con el país del presidente Donald Trump.

"¿Por qué debemos seguir cooperando con los Estados Unidos? Basta con echar un vistazo a la guerra contra Ucrania que Rusia desató hace cuatro años", apuntó Merz, antes de incidir en que su país mantiene su apoyo a Kiev frente a la agresión rusa.

El canciller también dijo que Europa debe ser capaz de defenderse y evitar así que la sometan a chantajes, además de fortalecerse económicamente y tecnológicamente, algo que pasa por contribuir a mejorar la situación en su país, la tercera economía del mundo.

Merz describió la economía de su país como una casa con "cimientos sólidos" que aún necesita una "reforma", a pesar de las iniciativas que ha lanzado su Ejecutivo.

En este sentido, el canciller apuntó, entre otras cosas, a reformas por venir, como la de las pensiones o la relativa al mercado laboral para facilitar el acceso al empleo a los parados.

"Quien necesite ayuda la recibirá, pero quien pueda trabajar, también debe hacerlo. Esa es nuestra convicción y ese es nuestro enfoque político", afirmó el canciller.

En varias ocasiones Merz recibió los aplausos de los delegados de la CDU e invitados, entre los que se encontraban, entre otros, Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, además de líder de líder del partido Forza Italia, y el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden.