México buscará que nuevo presidente de Perú otorgue salvoconducto a ex primera ministra

"No se ha podido dar el salvoconducto para que pueda llegar a México. Entonces ahora con el nuevo presidente vamos a retomar a ver si se pueda dar ese salvoconducto", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde el céntrico estado de Guanajuato.

Sheinbaum se refería así al caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima, motivo por el cual Perú decidió romper las relaciones con México.

Ahora, con el nombramiento de Balcázar, del mismo partido que Castillo, la presidenta mexicana dijo que van a "retomar" la solicitud del salvoconducto, hasta ahora denegado, y expresó su deseo de que el exgobernante peruano "pueda salir de su detención".

Sobre la situación de Castillo, condenado a once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, Sheinbaum reiteró la posición de México de que su detención "no tiene razón de ser", asegurando que "siempre hubo mucha discriminación" por su condición de indígena.

Asimismo, recordó que fue arrestado cuando se dirigía al edificio diplomático mexicano en Lima, algo sobre lo que reiteró su rechazo porque la posición de su Gobierno es que "se hubiera permitido" que pudiera llegar a la embajada.

México y Perú han mantenido históricamente relaciones diplomáticas y comerciales relevantes dentro de América Latina, y ambos países forman parte de mecanismos regionales como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se ha visto limitada desde la crisis política peruana de finales de 2022.

El Congreso de Perú eligió el miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.