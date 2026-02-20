México celebra exportaciones récord a EEUU como muestra de "integración con soberanía"

“Fíjense la integración económica que hay entre los dos países. Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante. Y esto se viene dando (...) incluso desde antes de los tratados comerciales”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa realizada desde el central estado de Guanajuato.

De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno de Estados Unidos, el año pasado las exportaciones mexicanas se elevaron en un 5,8 % hasta los 534.874 millones de dólares; mientras que las importaciones crecieron un 1,2 %, hasta los 337.90 millones de dólares.

La gobernante mexicana subrayó que la relación comercial se ha profundizado desde la firma del primer acuerdo trilateral en la década de 1990 y se fortaleció con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“A partir del primer tratado comercial ha habido una integración y en el T-MEC pues todavía se incrementó más. No solo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta mucho a México”, aseveró.

Añadió que el flujo es bidireccional “nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, o visto en el otro sentido, importamos mucho de Estados Unidos y ellos importan mucho de México”.

La presidenta reconoció que existen aranceles vigentes en sectores específicos como el acero, aluminio y vehículos, aunque remarcó “que hay una parte muy importante en donde no hay aranceles, pero además la cercanía con Estados Unidos y la integración que ya existe, ha permitido este intercambio comercial entre los dos países”.

En ese sentido, sostuvo que el dinamismo comercial muestra la relevancia del acuerdo regional.

“Entonces es relevante las dos cosas, que estamos comprando más y estamos exportando más a Estados Unidos. Lo que muestra es que más allá de una política particular de mayor proteccionismo es muy relevante para ambos países el mantener el acuerdo comercial”, insistió.

Los dos países mantienen unas intensas relaciones comerciales, impulsada por cadenas de suministro integradas en sectores como el automotriz, manufacturero, agroalimentario y energético, en un contexto en el que Washington ha adoptado medidas arancelarias selectivas pero conserva amplios flujos libres de gravámenes bajo el T-MEC.

México, Estados Unidos y Canadá han comenzado ya la revisión del T-MEC de cara a mediados de año, aunque el presidente, Donald Trump, ha expresado en varias ocasiones dudas al respecto y la posibilidad de abandonar el acuerdo.