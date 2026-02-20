Milán sube un 1,48 % tras el fallo del Supremo de EE. UU. contra los aranceles de Trump

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 1,44 % hasta los 49.211,08 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 648 millones de acciones por un valor de unos 4.500 millones de euros (unos 5.300 millones de dólares).

El parqué milanés recibió con optimismo la decisión del tribunal estadounidense de invalidar los aranceles globales impuestos por la Casa Blanca, lo que supone un alivio para las exportaciones italianas, aunque los inversores esperan ya los próximos movimientos.

La sesión estuvo marcada por la buena acogida de los balances contables de 2025 y datos macroeconómicos positivos en la eurozona, factores que eclipsaron la tensión geopolítica en Oriente Medio y las advertencias de Trump sobre un posible "ataque limitado" a Irán.

En el terreno positivo, la firma de moda Moncler fue la estrella de la jornada con una subida del 13,41 %, tras batir las expectativas de ingresos y márgenes. Le siguieron la aseguradora Unipol (8,67 %) y el sector bancario, liderado por Banca Popolare Emilia Romagna (4,07 %), Banco Popolare Milano (3,95 %) y Banca Popolare di Sondrio (3,95 %).

Las pérdidas fueron encabezadas por la siderúrgica Tenaris(-4,16 %), seguida de la petrolera Saipem (-2,12 %), el gigante automovilístico Ferrari (-0,61 %), la fabricante de cables Prysmian (-0,59 %) y el coloso de la defensa Leonardo (0,47 %).