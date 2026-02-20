Ministro de Exteriores español, "dolido" por la presencia de la UE en la Junta de Paz

La Comisión Europea defendió la presencia de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en el encuentro de este organismo, cuyo objetivo es supervisar el plan de paz para Gaza e impulsar la resolución de otros conflictos, para "estar en la mesa" y no ser sólo donante de ayuda humanitaria.

En un acto en Barcelona, Albares tildó esta decisión de "error". "Me ha dolido ver a una comisaria de la Unión Europea (UE) que no debía haber estado ahí", afirmó el ministro, que, si bien respeta el "esfuerzo" de Trump, cree que "hay otros cauces" para conseguir la paz en Oriente Medio.

Albares recordó que la UE, en la cuestión palestina, apuesta por la solución de los dos Estados, por lo que "no puede participar" en un organismo que no cuenta con la Autoridad Nacional Palestina.

Explicó que el Gobierno español recibió una invitación para participar en la Junta de Paz de Trump, pero se declinó por no contar con la parte palestina y porque el plan de paz ideado por EE.UU. "plantea serias dudas en su compatibilidad con el derecho internacional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Albares avisó de que un futuro acuerdo de paz en este país será el "esquema de seguridad" de Europa, por lo que subrayó la importancia de apoyar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No puede ser que una guerra de agresión tenga premio para el agresor", afirmó el ministro, y reiteró la importancia de que las instituciones europeas participen en "todas las mesas donde se decida el futuro de Ucrania".

Albares también reclamó avanzar hacia un ejército europeo para que la UE pueda "garantizar la disuasión" frente a otros actores internacionales y blindar la seguridad de la ciudadanía.

También advirtió de la "presión brutal" que, a su entender, ejerce la "extrema derecha global" contra Europa para "destruirla".

"La disyuntiva a la que nos enfrentamos es: o un mundo donde todos tenemos nuestro espacio, que es un mundo de democracia y de respeto al derecho internacional, o un mundo de la ley de la selva", consideró.