Ministros de Exteriores de Francia y Cuba abordan situación económica de la isla caribeña

Durante el encuentro, ambos ministros trataron también la situación de los derechos humanos y el avance de las reformas económicas en Cuba, así como las relaciones bilaterales, según informó en un comunicado el Ministerio francés de Exteriores.

El jefe de la diplomacia francesa reiteró el apego de Francia a las libertades fundamentales y subrayó que los progresos en este ámbito constituyen un factor de confianza que contribuiría a una estabilidad duradera, según la nota.

En París, Rodríguez Parrilla se reunió también este viernes con el secretario general de la Unesco, Jaled al Anani, a quien reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos con la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Además, agradeció "el apoyo de la Unesco a los esfuerzos nacionales en los diversos frentes del mandato de la organización, en particular, en la identificación de recursos y la movilización de fondos para hacer frente al impacto del bloqueo de EEUU", según dijo en un mensaje en redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de hacer escala en Francia, el canciller cubano visitó Moscú, donde se reunió con altos cargos gubernamentales, incluido el presidente Vladímir Putin, y previamente estuvo en España para mantener un encuentro con su homólogo, José Manuel Albares.