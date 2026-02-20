Ministros UE esperan respaldar el lunes sanciones a Rusia por 4 años de guerra en Ucrania

“El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible”, indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Fuentes comunitarias explicaron por su parte que “hay esperanzas” de que el Consejo acuerde sanciones contra Moscú, tanto el vigésimo paquete de medidas como nuevas inclusiones en la lista de sancionados del régimen de derechos humanos de Rusia.

Las fuentes aseguraron que existe la ambición de dar a conocer el paquete el próximo martes, 24 de febrero, día del cuarto aniversario del inicio de la invasión, aunque reconocieron que “no está claro si estará listo para el lunes”.

Las discusiones entre los embajadores de los Veintisiete continúan, con el veto propuesto sobre todos los servicios marítimos a petroleros rusos como uno de los principales escollos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntadas por la posibilidad de que los ministros lleguen a un acuerdo para prohibir esos servicios sin esperar a que el G7 aplique la misma sanción, las fuentes comunitarias restaron importancia a quién lo adopte primero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, una mayoría de Estados miembros de la UE ha dejado claro que hay que seguir adelante con ese veto independientemente de las decisiones que se tomen en el G7 o en la coalición sobre el precio del petróleo, subrayaron fuentes diplomáticas.

La UE aplica ya medidas restrictivas contra 2.700 personas y entidades en relación con la invasión rusa de Ucrania, y la propuesta de Bruselas del pasado 6 de febrero sobre el vigésimo paquete incluye sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos de Rusia, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen al país invasor.

Para abordar la situación sobre el terreno en Ucrania se conectará a la reunión el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

Además de Ucrania, el segundo asunto en la agenda del Consejo será la situación en Gaza, Irán y Siria.

Los ministros han invitado a su almuerzo de trabajo al diplomático búlgaro y alto representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov.

En ese contexto, la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la reunión el jueves en Washington de la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado polémica al considerar los países que la Comisión Europea debería haber consensuado su presencia.

La UE ha declinado la invitación a convertirse en miembro de esa junta en la que no figura la Autoridad Palestina, un tipo de estructura que por otra parte reclamaba la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU para la reconstrucción de la Franja.

Está previsto que Kallas también aborde con los ministros el rápido deterioro de la situación en Cisjordania y la necesidad de actuar, y se espera que evalúe las posiciones de los Estados miembros sobre la imposición de sanciones.

Sobre la mesa siguen las propuestas de Bruselas de penalizar a colonos israelíes violentos e incluso a dos ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La UE ha considerado el nuevo proceso de registro israelí de tierras de Cisjordania incumple resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y constituye “otra escalada”.

Finalmente, España llevará la situación en Venezuela al Consejo como un punto vario en la agenda.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea -sin precisar cuándo- que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional venezolana.

Albares afirmó que cuando la UE establece sanciones individuales "siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto".

Las sanciones selectivas de la UE implican un veto a entrar en territorio comunitario a personas determinadas y la congelación de los activos que puedan tener en la Unión.

Rodríguez juró como presidenta encargada pocos días después de que Nicolás Maduro fuera apresado en Caracas, el 3 de enero pasado, por fuerzas militares estadounidenses y trasladado a Nueva York, donde está encarcelado provisionalmente junto a su esposa acusado de narcotráfico y otros delitos.