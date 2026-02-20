Muere Peter Stämpfli, el artista suizo que convirtió los neumáticos en 'pop art'

Estrechamente vinculado a Sitges (Barcelona, este de España), donde su fundación expone buena parte de sus obras, falleció en la noche del jueves a los 88 años en París, su ciudad de residencia.

Peter Stämpfli protagonizó durante su carrera cerca de setenta exposiciones individuales en una veintena de países, entre las que destacan las del Centro Pompidou de París (1980), de Seyne-sur-Mer (1997), del Museo de Arte y de Historia de Friburgo (1999) o de la Galería Nacional del Jeu de Peu.

Nacido en Deisswil bei Münchenbuchsee (Suiza) en 1937, también expuso en el Grand Palais y en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París y en 1970 representó a Suiza en la Bienal de Venecia.

Con una obra especialmente cotizada en su país, Francia y Estados Unidos, en su indagación por el pop art se detuvo especialmente en el neumático y su impronta, algo que marcó su obra desde finales de los sesenta hasta su muerte.

Pese a que pasó su madurez en París, estuvo estrechamente vinculado a Sitges. Una parte significativa de su obra se expone de forma permanente en la fundación que creó junto a su mujer, Anna Maria Torelló, en esta localidad catalana a la que estuvo estrechamente vinculado.

El matrimonio llegó a Sitges en 1970 y se enamoró de esta población costera, en la que el artista era conocido como Pere y en la que aprendió a hablar catalán de forma fluida.

Implicados en la vida cultural de la localidad, en 1995 rehabilitaron un edificio en la calle Bosc para convertirlo en espacio cultural y sede del Grupo de Estudios Sitgetanos.

En agradecimiento a su vinculación, aportación a la vida cultural de la localidad y a su contribución a la difusión internacional del nombre de Sitges, en 2004 el Ayuntamiento honró a Pere Stämpfli con el título de Hijo Adoptivo de la Villa.

En 2006, el matrimonio Stämpfli decidió dar forma a una vieja idea: que Sitges tuviera una colección de arte contemporáneo a disposición del público.

La Fundació Stämpfli se inauguró en 2011 y en 2019 las instalaciones se ampliaron con la incorporación de un nuevo edificio.