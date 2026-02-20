Netflix adquiere ‘Soy Frankelda’, el primer largometraje mexicano en ‘stop-motion’

En un comunicado, la compañía en Latinoamérica informó que la película de los hermanos Ambriz, protegidos del director Guillermo del Toro, tendrá un estreno programado para este año y así llegará a las pantallas del mundo.

‘Soy Frankelda’ ha sido reconocida por Del Toro como un “hito en la animación 'stop-motion' mexicana y un verdadero triunfo de la visión, la tenacidad y el amor por el oficio”. Además el realizador de 'Pinocchio' (2022) participó como mentor artístico en el rodaje de la cinta.

Este proyecto independiente creado desde cero en Cinema Fantasma, el estudio de animación de los hermanos Ambriz, tuvo una buena recepción por parte del público mexicano al haberse consolidado como una de las películas mexicanas más taquilleras del año pasado.

Además ha sido nominada a Mejor Largometraje Independiente en la 53ª edición de los Premios Annie, que se celebrará el sábado 21 de febrero.

La película sigue la historia de Frankelda, una joven que desea ser escritora en el siglo XIX. Para lograrlo, imagina diferentes criaturas fantásticas basadas en el folclore mexicano, aunque tras un fuerte trauma la protagonista se ve obligada a viajar a su subconsciente para enfrentarse a monstruos imaginarios en un universo que roza la ficción y la no ficción.

El anuncio de la adquisición llega unos días después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reuniera con el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, en las nuevas oficinas de la multinacional estadounidense en Ciudad de México, las cuales convirtieron al país en la nueva sede central para América Latina.