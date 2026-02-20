Opositor Juan Pablo Guanipa dice que luchará por elecciones en Venezuela tras ser liberado

"Nos corresponde luchar para que se vayan dando las condiciones, para que tengamos una solución democrática a la crisis", dijo al acudir a una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), donde fue aclamado por sus seguidores con mensajes de apoyo: 'Guanipa amigo'.

Aunque defendió que "lo ideal sería respetar" la victoria reclamada por el líder opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin que luego se publicaran las actas electorales, indicó que parece que "eso no va a ser así".

"El realismo político que tiene que ver también con la presencia de los Estados Unidos en Venezuela nos indica que eso no va a ser así", sostuvo.

Por ello, prosiguió, hay que ir "sentando las bases" para que sirvan de "mecanismo de presión para lograr que el cambio político" ocurra a través un proceso electoral.

El también exdiputado dijo que hay que luchar para que los partidos políticos sean "devueltos a sus líderes naturales", pues muchos de ellos fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para designar nuevas directivas.

También señaló que se deben nombrar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente afín al chavismo, para que sea "equilibrado".

Al opositor, a quien se le quebró la voz al inicio de su declaración, reiteró que la Ley de Amnistía es "excluyente" y exigió la liberación de todos los presos políticos, así como el regreso de los exiliados.

La ley "no interpreta las ganas que tiene el país de echar hacia adelante, así que tienen que revisar eso", añadió.

Guanipa fue liberado tras aprobarse una histórica Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Permanecía en arresto domiciliario desde hace más de una semana, luego de ser excarcelado por unas horas y detenido nuevamente tras encabezar una caravana a favor de los presos políticos.

Las autoridades lo habían acusado de incumplir las condiciones de su liberación, lo que rechazó la familia.

La amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. el pasado enero.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos, tras más de 400 excarcelaciones.