Paraguay apoyará a Estados Unidos con el traslado a sus países de migrantes no admitidos

El convenio complementa un acuerdo de Tercer País Seguro rubricado en agosto de 2025 por la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, por medio del cual los solicitantes de asilo que se encuentran en EE.UU. pueden presentar sus pedidos de protección en este país suramericano.

"Esta iniciativa refuerza la cooperación de nuestro país con los EE.UU. (y) pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en un comunicado.

El documento se firmó durante la visita, este jueves, del ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, a Washington, donde se reunió con Michael Kozak, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, añadió la nota.

Sobre el acuerdo de agosto pasado, la Cancillería paraguaya detalló entonces en un comunicado que, en virtud de ese convenio, Estados Unidos remitirá a la nación suramericana "los casos de personas que soliciten refugio".

La Conare -entidad encargada en Paraguay de otorgar refugios y asilos políticos- "evaluará cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente", agregó el despacho de Exteriores.

Para el caso del memorando suscrito este jueves, la Conare será también la encargada de analizar cada caso, dijeron a EFE fuentes oficiales.