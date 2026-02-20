París rinde tributo al brasileño Sebastião Salgado, un ilustre vecino detrás de su cámara

Ubicada en la sede del propio Ayuntamiento parisino, la exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de mayo, se titula simplemente 'Homenaje a Sebastião Salgado' y fue iniciativa de la propia alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien confió la selección de obras a su viuda, Lélia Wanick Salgado.

La alcaldesa socialista, que no se presentará para ser reelegida en las elecciones municipales del próximo marzo, es admiradora del fotógrafo brasileño y quiso que esta muestra fuera la última de su etapa al frente del Ayuntamiento de la capital, según compartió al presentar el jueves la exposición a la prensa, en la antesala de la apertura al público de este sábado.

"No está aquí, pero está", afirmó Hidalgo sobre Salgado, a quien describió como "un inmenso fotógrafo".

La exhibición comprende algo más de un centenar de imágenes prestadas por la Casa Europea de la Fotografía (MEP, por sus siglas en francés, y con sede en París) y también una pequeña muestra del trabajo de su hijo, Rodrigo Salgado, un artista de 45 años con síndrome de Down cuya obra se distingue sobre todo por el color, frente a los blancos y negros de su padre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y es que el objetivo de esta iniciativa era "hacer un homenaje al hombre, no solo al fotógrafo", según explicó su viuda, y eso incluye otras facetas de su vida, como la de padre y la de comprometido filántropo ecologista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por eso otro de los segmentos de la exposición detalla el trabajo de reforestación realizado por Salgado y su esposa a través de la ONG ecológica que fundaron, el Instituto Terra, en Brasil.

La exposición permite hacer un viaje por la carrera de Salgado desde sus inicios, con parada en lugares como México, Angola, Mozambique, Ecuador, Indonesia, la India o Kuwait.

Dio testimonio con su cámara de la fuerza de la naturaleza, de la severidad y la precariedad del trabajo de extracción minera y petrolera, de las luchas por la independencia en África y de los modos de vida rurales en la Latinoamérica más recóndita.

Se cierra con imágenes de París, la ciudad a la que convirtió en un hogar de adopción: los tejados con la torre Eiffel de fondo, la colina de Montmartre o el canal San Martín, por donde paseaba con frecuencia en los años que precedieron a su muerte en mayo de 2025 a los 81 años.

La retrató, en especial, para un proyecto que le encargó la propia Anne Hidalgo: ilustrar la felicitación oficial del Ayuntamiento por el fin de año de 2024.