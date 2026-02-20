Periodistas de Perú rechazan anulación de condena a exministro por asesinato de reportero

"La ANP lo señala con absoluta claridad: esta sentencia no declara la inocencia de Daniel Urresti ni cuestiona la existencia del crimen. Lo que hace es acoger una interpretación de la prescripción que excluye la aplicación de estándares internacionales sobre imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos", indicó a través de un comunicado.

El gremio periodístico sostuvo que no se trata de una absolución por falta de responsabilidad, sino ante una decisión que impide la ejecución de una condena firme a partir de un argumento procesal que debilita los compromisos internacionales del Estado peruano.

"Desde el gremio al que Hugo Bustíos perteneció, la ANP, seguirá acompañando a su familia en su permanente búsqueda de justicia y respaldará las acciones penales que la familia inicie contra los magistrados del Tribunal Constitucional, así como las gestiones que correspondan ante las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", añadió.

Urresti, un general retirado del Ejército que fue ministro del Interior en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2006-2011) y luego dos veces candidato presidencial en 2016 y 2021, quedará en libertad tras haber pasado cerca de tres años en prisión.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 24 de noviembre de 1988, cuando Urresti era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho, la más convulsa del conflicto armado interno (1980-2000) contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ese día, Bustíos fue emboscado en un paraje rural mientras se encontraba investigando el asesinato de una mujer presuntamente cometido por Sendero Luminoso, y tras el ataque su cuerpo fue destruido con una granada.

En una primera sentencia emitida en 2018, Urresti fue absuelto de la acusación por el asesinato de Bustíos, pero en segunda instancia dictada en 2019 se ordenó repetir el juicio, y en 2023 fue condenado a 12 años de prisión como autor mediato del crimen contra el periodista.

Ahora, el fallo emitido este viernes por el Tribunal Constitucional, que sólo podría ser revertido en instancias internacionales, dio validez al primer fallo al considerar que Urresti fue condenado por delitos que ya habían prescrito, pues los jueces interpretan que las disposiciones del Estatuto de Roma (1998) sobre violaciones de derechos humanos no son aplicables de manera retroactiva.

Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, Urresti había intentado acogerse sin éxito a la amnistía aprobada por el actual Congreso y el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte para policías, militares y civiles que estén condenados o procesados por delitos cometidos en el combate a Sendero Luminoso y el MRTA.