Petroleras estadounidenses buscan asociarse con Guyana para desarrollar el sector

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana expresó en un comunicado su compromiso de "trabajar en colaboración con todas las partes interesadas", agradeciendo especialmente la cooperación de las petroleras estadounidenses, presentes en el importante bloque Stabroek.

"Una señal de que nuestra confianza en este proyecto está creciendo es que prevemos que en las próximas semanas o meses presentaremos una solicitud de autorización ambiental para el segundo proyecto de gas en la parte sureste del bloque Stabroek", anunció en la conferencia el presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge.

ExxonMobil Guyana espera contar para 2030 con una capacidad de producción total de 1,7 millones de barriles por día (bpd) provenientes de los ocho proyectos en los que trabaja.

A los proyectos en ese bloque se unió recientemente Chevron, cuyo director ejecutivo, Mike Wirth, destacó que Guyana desempeñará "un papel fundamental en el suministro de energía durante las próximas décadas".

Durante su participación en la conferencia, Wirth afirmó que el pequeño país suramericano se ha convertido en "una de las principales fuentes mundiales de nuevos descubrimientos petroleros".

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana dijo que espera "fortalecer esta relación" con Chevron a medida que avanza el desarrollo del proyecto en el bloque Stabroek, del cual la compañía posee el 30 %.

Guyana, que posee unas reservas de crudo estimadas en 11.000 millones de barriles, logró aumentar la producción de petróleo de 120.000 bpd a más de 900.000 entre 2020 y 2025.

"Se espera que este impulso genere más beneficios para Guyana en los próximos años, consolidando el posicionamiento global de nuestro país como productor líder", aseguró el ministro guyanés de Recursos Naturales, Vickram Bharrat.

Sobre la apuesta de las petroleras estadounidenses, la embajadora de Estados Unidos en Georgetown, Nicole Theriot, declaró que es "evidente" que su país tiene "un gran interés" en continuar su excelente relación con la industria del petróleo y el gas de Guyana.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.