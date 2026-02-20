Polonia volverá a fabricar y usar minas antipersonas tras salir de la Convención de Ottawa

La denuncia formal del tratado, notificada a Naciones Unidas en agosto de 2025, entra en vigor este viernes tras completarse los seis meses preceptivos desde el aviso polaco, y permitirá a Polonia producir, almacenar y desplegar minas antipersona en su territorio, especialmente en sus fronteras con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado.

Varsovia se suma así a Finlandia y a los tres países bálticos, que abandonaron también el acuerdo y que actualmente crean una barrera defensiva desde el Báltico hasta el Ártico.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, defendió el jueves la decisión durante una visita a un campo de entrenamiento militar, donde subrayó que Polonia necesita "todas las herramientas disponibles" para garantizar su seguridad.

Tusk explicó, además, que el proyecto "Escudo del Este" -iniciativa defensiva polaca que se extiende 700 kilómetros y que está valorada en unos 2.300 millones de euros- permitirá minar la frontera "en apenas 48 horas" en caso de amenaza inminente, como parte de la respuesta a la invasión rusa de Ucrania y a las "guerras híbridas" en la región.

El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, enmarcó la salida del tratado en una lógica de equilibrio militar con Moscú.

Según Kosiniak-Kamysz, Polonia "no puede aceptar una asimetría" creada por las restricciones humanitarias, mientras Rusia emplea masivamente minas en Ucrania, convertido ya en "el país más minado del mundo", según el propio Gobierno ucraniano.

Polonia sostiene que las nuevas minas se diseñarán para el uso estrictamente militar, con mecanismos de autodestrucción y mapas precisos de los campos minados.

Algunas organizaciones humanitarias y sectores de la oposición han criticado la medida, por considerar que se aumentará el riesgo para civiles y migrantes que atraviesan a pie de manera clandestina la frontera desde Bielorrusia.