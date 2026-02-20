Putin aborda con el Consejo de Seguridad ruso las negociaciones de paz en Ginebra

“Quisiera pedir a nuestros colegas, que trabajaron recientemente en Ginebra y se reunieron con las delegaciones estadounidense y ucraniana (contar) cómo están las cosas ahí”, dijo Putin, al dirigirse al jefe de la delegación rusa en las conversaciones de paz y asesor del Kremlin, Vladímir Medinski.

Después de Medinski, Putin dijo que hablarían los representantes del Ministerio de Defensa.

El líder ruso subrayó que ya fue informado por los negociadores rusos, pero quería que todos los miembros del Consejo de Seguridad recibieran información “de primera mano” sobre las discusiones sostenidas y “los acuerdos alcanzados”.

Según los medios, en Ginebra se avanzó a la hora de definir el mecanismo de verificación de un futuro alto el fuego y se abordó la desmilitarización de parte del Donbás, donde los ucranianos aún controlan más de la quinta parte de la región de Donetsk.

El propio Medinski, quien después de los contactos trilaterales, mantuvo una reunión solo con representantes ucranianos, calificó las conversaciones en Ginebra de "difíciles, pero sustanciales".

Se espera que la cuarta ronda de negociaciones de paz – después de dos sostenidas en Abu Dabi y una, en Ginebra – se celebre próximamente, sin que las partes hayan revelado su fecha.