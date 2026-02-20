Quiebra la consultora del exministro Peter Mandelson por sus vínculos con el caso Epstein

La compañía Global Counsel está desde hoy bajo administración judicial, tras anunciar que ha cesado todas sus actividades y que ha despedido a la mayoría de su plantilla en el Reino Unido, compuesta por unos 80 trabajadores.

La administradora Interpath informó de que ha tomado el control debido al significativo impacto financiero que ha sufrido la consultora por la marcha de numerosos clientes a raíz del escándalo protagonizado por Mandelson.

El que fue 'número dos' del Ejecutivo de Gordon Brown entre 2009 y 2010 está en el centro de la polémica después de que unos documentos revelados hace unas semanas por el Departamento de Justicia de EE.UU. indicasen presuntas filtraciones de información gubernamental confidencial y de valor financiero por parte de Mandelson a Epstein.

Tras salir a la luz esta información, la Policía Metropolitana de Londres (Met) inició una investigación policial contra Mandelson por presunta mala conducta en un cargo público y el exministro se vio obligado a dimitir como afiliado del Partido Laborista británico, así como a renunciar a su asiento vitalicio en la Cámara de los Lores.

Los domicilios de Mandelson en Londres y Wiltshire han sido registrados por la Policía durante sus pesquisas.

Aunque el que fue político laborista había abandonado recientemente la firma, clientes como Barclays, Tesco o Klarna, entre otros, cancelaron sus contratos tras las publicación en Estados Unidos de los llamados 'papeles de Epstein'.

"Aunque Global Counsel había crecido en los últimos 15 años hasta convertirse en una de las principales consultoras de asuntos públicos del Reino Unido, la pérdida rápida y repentina de clientes en las últimas semanas ha tenido un impacto monumental en el negocio", señaló en un comunicado el director ejecutivo de Interpath, Will Wright.