Sánchez carga contra los "oligarcas" que no cumplen con sus obligaciones fiscales

"Este Gobierno no es como otros, no va a ir a las mansiones de estas élites a rendirles pleitesía. Ni todas las criptos del mundo, ni todos los 'likes' de YouTube, van a poder con nuestro compromiso a favor de la mayoría social de este país", dijo Sánchez durante su intervención en la jornada 'Desigualdad. Es hora de actuar', en la que instó a estos "oligarcas" a que "cumplan con su obligación" pagando impuestos y salarios.

El jefe del Gobierno español anunció la puesta en marcha de un macroestudio sobre desigualdad económica, liderado por el estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que va a seguir la trayectoria vital "de miles de niñas y niños desde la infancia hasta la edad adulta".

El denominado 'Estudio Generaciones del Futuro' tiene como objetivo entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades, para poder anticiparse y diseñar mejores políticas públicas eficientes y equitativas.

En el mismo acto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que España se encuentra en un "círculo virtuoso" que permite combinar la expansión económica con la reducción de brechas sociales y de desigualdad, pero reconoció que "queda camino por recorrer" y que no se conforma con la situación actual.

"El crecimiento y estas buenas cifras de modernización" de la economía española tienen que servir "para reducir las brechas de desigualdad en nuestro país", dijo el ministro, que añadió que aunque han mejorado de manera notable están "lejos del objetivo al que queremos llegar".

La jornada contó también con relevantes economistas como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, quien apeló a la voluntad política para atajar la desigualdad en un mundo en el que la concentración de la riqueza supone una tendencia "alarmante" hacia una "plutocracia heredada" en la que el poder queda en manos de unas pocas familias ricas.

Por su parte, el economista serbio Branko Milanovic aseguró que el grado "increíble" de concentración de la riqueza es difícil de entender porque no supone "utilidad alguna", ante lo que ha considerado que "un impuesto a la avaricia estaría bien".

Milanovic se ha manifestado a favor de los planteamientos de su colega francés Gabriel Zucman para gravar con impuestos a las grandes fortunas.

Zucman, que defiende un impuesto mínimo del 2 % sobre los patrimonios de más de 100 millones de euros, subrayó por su parte la importancia de "reescribir" las normas de la globalización, así como que las democracias unan fuerzas y pongan los "impuestos en el centro" del debate.