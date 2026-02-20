Suben a diez los muertos y a 30 los heridos por ataques israelíes contra este del Líbano

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que solo en el inmueble de Riyaq el balance de víctimas asciende ya a diez fallecidos y una treintena de heridos, si bien los equipos de rescate aún continúan buscando a más potenciales vecinos atrapados entre los escombros.

A última hora de este viernes, cazas israelíes bombardearon varios puntos de la Bekaa, entre ellos un inmueble en la carretera que une Riyaq con Baalbek y que quedó totalmente destruido, según el medio estatal.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un comunicado bombardeos contra varias ubicaciones en las inmediaciones de la ciudad de Baalbek, que afirmó estuvieron dirigidos contra "centros de mando" de Hizbulá en zonas supuestamente rodeados de "población civil".

Con ello, se elevó a 12 el número de fallecidos por ataques israelíes este viernes contra el Líbano, después de que ya otras dos personas perdieran al vida esta tarde en el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, en la ciudad meridional de Sidón.

Allí, el Estado judío dijo haber tenido como objetivo un cuartel desde el que operaban integrantes del movimiento islamista palestino Hamás, que por su parate anunció el fallecimiento de dos "mártires" identificados como Bilal Deeb al Khatib y Mohamed Tariq al Sawi.

El inmueble era supuestamente utilizado por las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas, una amalgama de las diferentes milicias y grupos presentes en Ain el Helu.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024, acciones que suele dirigir contra miembros o infraestructura de Hizbulá sobre todo en el sur del país y que se han intensificado desde comienzos de este año.