Suben las acciones del comercio electrónico tras declararse ilegales aranceles de Trump

A la 13:00 hora local (18:00 GMT), las mayores subidas en el sector eran para Etsy, que se disparaba un 6,6 %, seguida de eBay (4 %), Shopify (3 %), la matriz de Temu, Pinduoduo Holdings (3 %), Wayfair (2,6 %) y Amazon (2 %).

La Corte Suprema declaró hoy que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales, en un duro revés a su política arancelaria.

Muchas empresas dedicadas al comercio electrónico se habían visto afectadas por los gravámenes del republicano y la incertidumbre en torno a su política arancelaria.

Sin ir más lejos, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, advirtió el pasado enero de que los aranceles ya se notaban en los precios de determinados productos de la compañía.

Mientras, Etsy reconoció ayer que enfrenta una "gran incertidumbre" con respecto a los aranceles, las llamadas exenciones de minimis y el impacto que los gravámenes "podrían tener en la demanda de los consumidores".

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas celebró en un comunicado el fallo del tribunal, que aseguró "brinda una certeza muy necesaria a las empresas y fabricantes estadounidenses" y permite "que las cadenas de suministro globales operen sin ambigüedades".

La entidad instó además a la corte a garantizar un proceso "fluido" para reembolsar los aranceles a los importadores de Estados Unidos.

Entre los gravámenes afectados por el fallo del Supremo están el arancel global base del 10 % a las importaciones extranjeras; los llamados aranceles "recíprocos" a los socios comerciales, y las tarifas adicionales del 25 % que impuso a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas hacia EE.UU.