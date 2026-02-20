Tortugas gigantes vuelven a caminar en isla de las Galápagos por primera vez en 180 años

Se tiene conocimiento de al menos quince especies distintas de tortugas gigantes de Galápagos. Tres de ellas se consideran extintas, entre ellas la tortuga de Floreana.

"El proyecto de Restauración Ecológica de Floreana representa uno de los mayores retos asumidos por el Parque Nacional Galápagos", mencionó Lorena Sánchez, directora del Parque.

"Tras varios años de trabajo sostenido, basado en estudios rigurosos, el regreso de las tortugas gigantes reflejan una visión de restauración a largo plazo orientada a recuperar, de forma progresiva, la funcionalidad de los ecosistemas de Floreana", continuó.

Por su parte, Verónica Mora, representante comunitaria de la isla Floreana, destacó que el regreso de las tortugas gigantes "demuestra lo que es posible cuando una comunidad lidera y múltiples socios se unen con un propósito compartido".

El proyecto, desarrollado en una isla habitada por unas 160 personas, se basa en un enfoque comunitario que busca asegurar tanto la conservación de los ecosistemas como los medios de vida locales.

Las tortugas liberadas esta semana son el resultado de décadas de investigación científica liderada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) e instituciones colaboradoras.

El proceso empezó en los 2000, cuando los estudios genéticos revelaron que algunas tortugas que vivían en el volcán Wolf, al norte de la isla Isabela, la más grande del archipiélago, portaban ascendencia de Floreana.

Estos eran los últimos descendientes vivos de un linaje que se creía perdido, probablemente debido a prácticas históricas de la caza de ballenas, que incluían desembarcar animales antes de largos viajes marítimos.

Así, y a través de un programa de reproducción, estos individuos fueron criados para formar una población genéticamente lo más cercana posible a la tortuga gigante original de Floreana.

Este hito, según las administraciones, mejora también la recuperación del ecosistema.

Rakan Zahawi, director ejecutivo de la Fundación Charles Darwin explicó que las tortugas gigantes son "fundamentales dentro de este sistema" porque dispersan semillas, moldean la vegetación, crean microhábitats e influyen en la regeneración de los paisajes.

La iniciativa fue liderada por el Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), y contaron con el apoyo de la Fundación Jocotoco, la Fundación Charles Darwin e Island Conservation, además del apoyo de Galápagos Conservancy.