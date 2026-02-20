Un tribunal belga confirma que la instrucción del Catargate fue imparcial y siguió la ley

En un comunicado remitido este viernes, la Fiscalía Federal de Bruselas confirmó que este tribunal belga declaró el pasado miércoles la legalidad del procedimiento y desestimó "todas las solicitudes presentadas por la defensa, en particular las que solicitan la inadmisibilidad de la acusación y la exclusión de determinados actos de investigación".

Los argumentos de la defensa para que se desestimasen los cargos contra sus clientes se centraban en una supuesta parcialidad del juez inicialmente asignado al caso, cuyo hijo tenía una empresa con el hijo de una de las implicadas y acabó recusándose.

Los abogados de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kailí y su pareja Francesco Giorgi también apuntaban a una presunta "fabricación" de las circunstancias que permitieron que Kailí fuese sorprendida en flagrante delito y cuestionaban la legalidad de usar pruebas obtenidas por la inteligencia belga en lugar de la recopilada por la policía, algo que una comisión independiente ya validó a principios de este año.

Además, los letrados advertían de la falta de credibilidad del cabecilla de la trama, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía belga para colaborar en la investigación a cambio de una pena reducida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un comunicado, la Fiscalía explica que este tribunal ha decidido sobre "un número significativo" de los puntos que cuestionaba la defensa y ha determinado, por ejemplo, que las pruebas recopiladas por la inteligencia belga son válidas y que se consideró correctamente que Kailí no disponía de inmunidad parlamentaria cuando fue detenida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También confirma que los elementos que ponían en cuestión la imparcialidad del primer juez asignado al caso "no revelaron ningún sesgo objetivo o subjetivo" y descarta que se haya probado que se infringiera la confidencialidad del caso o la presunción de inocencia de los acusados, entre otras cuestiones.

Kailí, Giorgi y Panzeri, así como otros dos antiguos eurodiputados -Andrea Cozzolino y Marc Tarabella-, están imputados por participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, pero el caso no ha registrado avances en los últimos meses a la espera del juicio.

En 2023, el fiscal federal belga, Frédéric Van Leeuw, relataba en una entrevista con la radiotelevisión pública francófona que en sus diez años de experiencia "nunca había visto tanta presión" en un caso, con filtraciones a la prensa, jueces extranjeros que les contactan o ataques al anterior magistrado instructor.