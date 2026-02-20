Una persona muere y 28 son rescatadas tras el naufragio de una embarcación en Galápagos

Las operaciones de rescate iniciaron la noche del jueves, después de que el servicio de emergencias ECU-911 recibió una alerta del naufragio de una embarcación con tripulantes que se movilizaba entre el turístico sector de Tortuga Bay y Puerto Ayora, capital de Santa Cruz, la isla más poblada de las Galápagos y ubicada en el centro del archipiélago.

Personal de la Capitanía Marítima de Puerto Ayora, con la colaboración del Parque Nacional Galápagos, la Cruz Roja, Bomberos y embarcaciones de turismo, lograron rescatar a 28 personas.

Sin embargo, el cuerpo del capitán y armador de la embarcación fue hallado sin vida después de tres horas de búsqueda en la zona del naufragio.

Las personas rescatadas llegaron al muelle de Puerto Ayora, donde fueron atendidas por personal del Ministerio de Salud, de acuerdo a información de la Armada, que no detalló si la embarcación siniestrada representa algún peligro para los frágiles ecosistemas de las islas.

Situada en el océano Pacífico, a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, las Galápagos están formadas por trece islas grandes y están consideradas como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, lo que las convierte en la jora turística del país, con unos 280.000 visitantes al año.