Una protesta de la oposición en Tirana deriva en choques violentos con la Policía

La movilización a la que acudieron varios miles de personas fue convocada por el conservador Partido Democrático (PD), liderado por el ex primer ministro Sali Berisha, y la tensión aumentó tras su discurso contra el Gobierno socialista de Edi Rama, al que acusó de corrupción.

Los incidentes, en los que participaron algunas decenas de manifestantes violentos, se registraron primero frente a la oficina del primer ministro y, más tarde, en las inmediaciones del Parlamento, donde unidades antidisturbios formaron cordones de seguridad.

La oposición asegura que las protestas responden a lo que califica de corrupción gubernamental e interferencia política en el sistema judicial.

El PD considera que una investigación anticorrupción en curso que implica a altos cargos del Gobierno evidencia un abuso sistémico de poder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante sus simpatizantes, Berisha acusó al Ejecutivo de socavar los estándares democráticos y de "capturar al Estado" y llamó a mantener la movilización en los próximos días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rama ha rechazado las acusaciones de irregularidades.

El PD ha organizado en los últimos meses una serie de protestas antigubernamentales cada vez más tensas, varias de las cuales han acabado en enfrentamientos con la policía.

A comienzos de febrero, una concentración en el centro de Tirana se tornó violenta con el lanzamiento de fuegos artificiales y cócteles molotov contra los cordones policiales que protegían instituciones estatales, y se registraron incidentes similares también a finales del año pasado.

Mientras el PD sostiene que las protestas buscan defender la democracia y unas elecciones libres, las autoridades acusan a los organizadores de alimentar los disturbios y de tensar deliberadamente la situación.