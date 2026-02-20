World2Fly suprime durante tres meses y medio su segundo vuelo semanal Madrid-La Habana

La compañía explicó este viernes a EFE que la situación actual de Cuba derivada del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos ha generado ajustes en su operativa, por lo que está implementando medidas orientadas a garantizar "la continuidad y el buen funcionamiento" de sus operaciones.

Así, World2Fly, que ofrece dos frecuencias semanales entre Madrid y La Habana -los miércoles y los domingos-, suprimirá temporalmente la última a partir del próximo 15 de marzo para retomarla el 5 de julio.

Esta medida se suma a la adoptada desde el pasado 11 de febrero de repostar en Santo Domingo (República Dominicana) al regreso de sus vuelos de La Habana a Madrid, después de que las autoridades cubanas advirtieran de la falta de combustible de aviación (JET A1) en los aeropuertos internacionales del país.

Las otras dos compañías españolas que vuelan a Cuba, Iberia y Air Europa, también hacen una parada técnica de repostaje en Santo Domingo en el trayecto de vuelta desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a Madrid.

No obstante, ambas siguen con su operativa habitual entre ambas capitales y, en estos momentos, no prevén ajustes de frecuencias en esta ruta, según indicaron a EFE este viernes fuentes de Iberia y Air Europa.

Iberia vuela entre ambas capitales con tres frecuencias semanales, mientras que Air Europa lo hace con seis, que ampliará hasta un vuelo diario entre los próximos meses de julio y septiembre (exactamente desde la última semana de junio).

Cuatro aerolíneas de Canadá -el primer emisor de turistas a Cuba (más del 40 %)- y dos rusas (Rossiya y Nordwind) han decidido suspender los vuelos al país.

La presión de EE.UU. está paralizando progresivamente la economía cubana, que se encontraba ya en su peor crisis en décadas.

El Gobierno cubano ha puesto en marcha un duro plan de contingencia para tratar de subsistir sin petróleo importado, algo insostenible a medio plazo. Los hospitales están en servicios mínimos, el transporte público prácticamente desaparecido y el combustible severamente racionado.