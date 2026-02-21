Activistas mexicanos protestan con "retas" de fútbol popular contra el Mundial 2026

La actividad, convocada por organizaciones sociales, buscó reivindicar el fútbol popular como herramienta de protesta frente a la FIFA y las autoridades capitalinas, a quienes acusan de acelerar la gentrificación y la privatización del espacio público rumbo al Mundial de 2026, que iniciará el 11 de junio en la Ciudad de México.

Desde las 11:00 horas (19:00 GMT), decenas de personas se congregaron en la plancha del Zócalo para disputar partidos de fútbol utilizando balones con el rostro del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Reivindicamos el fútbol, por eso jugamos. Y protestamos contra esa privatización del deporte, contra esas corporaciones que integran la FIFA que hace unos meses decidieron darle un premio de la paz a Trump", explicó Raúl Romero, integrante del Wirikuta Fútbol Club, un equipo conformado por activistas y militantes de distintos movimientos sociales.

Romero afirmó que el Mundial 2026 ha impulsado proyectos turísticos y urbanos promovidos por la FIFA que, a su juicio, han llevado a que los gobiernos prioricen los intereses empresariales y aceleren procesos de gentrificación.

El activista señaló que en la ciudad se observa un encarecimiento de la vivienda y la preparación de megaproyectos dirigidos al turismo y a sectores con mayores recursos, mientras que, en contraste, se afectan comunidades populares "bajo el pretexto de modernizar, pero para el Mundial".

Las "retas", detalló, fueron elegidas en lugar de un torneo formal para permitir la participación colectiva. "La idea no es competir, sino que todos podamos jugar", afirmó.

La protesta surgió en respuesta al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) para conmemorar el séptimo aniversario del crimen contra el defensor Samir Flores, expuso Romero.

Los asistentes informaron que permanecerían en el Zócalo durante la tarde para acompañar el mitin en memoria de Flores, asesinado en 2019 tras oponerse al Proyecto Integral Morelos.

En un pronunciamiento colectivo, los organizadores del mitin recordaron a Flores como un luchador que hizo frente a intereses privados y megaproyectos energéticos en Morelos, Puebla y Tlaxcala (centro del país), en defensa del territorio y las comunidades, una lucha que se relaciona con la resistencia contra lo que llaman "el Mundial del despojo".