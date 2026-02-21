Bacilos, Cepeda, Dangond, GOYO, Venesti y Nicky Jam lideran los estrenos de la semana

Entre los estrenos destacan la nueva versión de 'Viejo' de Bacilos junto a Gian Marco; 'Imagínate', de Andrés Cepeda con Luis Fonsi; 'El Pacto', primera unión entre Silvestre Dangond y Manuel Turizo; 'Babylon', que reúne a Venesti y Nicky Jam; y 'Cuaderno (Salsa Version)', en la que GOYO transforma su tema original en clave salsera junto a Willy García.

La agrupación colombiana Bacilos presentó una nueva versión de 'Viejo' junto al cantautor peruano Gian Marco, marcando la primera colaboración entre ambos. El grupo retoma así una canción incluida originalmente en el álbum 'Caraluna' (2002), que aborda el paso del tiempo, la memoria y la experiencia.

Esta nueva versión combina el estilo pop latino y los ritmos acústicos característicos de Bacilos con la interpretación de Gian Marco.

El cantautor Andrés Cepeda presentó 'Imagínate' en colaboración con el puertorriqueño Luis Fonsi, el noveno sencillo del álbum 'Bogotá' del colombiano. La canción, con ritmos pop y la balada latina, plantea una invitación a darse una nueva oportunidad en el amor y centra su mensaje en la conexión entre dos personas y la fuerza del sentimiento compartido.

Los cantantes colombianos Silvestre Dangond y Manuel Turizo presentan su primera colaboración titulada 'El Pacto', un vallenato centrado en las promesas que surgen tras una ruptura y en la dificultad de cerrar un vínculo.

"Esta canción es un sueño hecho realidad; siempre he visto a Silvestre como un gran referente y un ejemplo enorme para la música colombiana", señaló Turizo.

El tema, que combina los ritmos tradicionales del vallenato, con acordeón y percusión característica del género, aborda la contradicción entre intentar decir adiós.

El cantante colombiano Venesti y el artista urbano estadounidense Nicky Jam presentan 'Babylon', que fusiona ritmos de Afro-pop con sonidos urbanos y marca el primer trabajo conjunto entre ambos. Este tema contrasta una historia de desamor con una estructura pensada para el baile, integrando percusión y patrones propios de la música urbana actual.

La cantante colombiana GOYO lanza 'Cuaderno' junto a su compatriota Willy García. Esta versión se salsa es una reinterpretación del tema, que originalmente fue concebido como una fusión de pop y R&B e incluido en el álbum 'Pantera'.

En 'Cuaderno (Salsa Version)' predominan la percusión latina, metales y una base bailable que sustituye la sonoridad pop y R&B de la versión original. EFE