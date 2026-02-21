Calabria dice que los médicos cubanos seguirán en la región a pesar de desacuerdo de Trump

"La administración estadounidense, incluso durante la presidencia de Joe Biden, nunca ha mostrado un entusiasmo especial por nuestra iniciativa de traer médicos cubanos a Calabria. Pero en estos años, con los embajadores y los representantes del Gobierno de los Estados Unidos en Italia, siempre hemos mantenido un diálogo sereno, constante y basado en la colaboración", explicó Occhiuto a la agencia italiana ANSA.

Ante la presunto desacuerdo de Trump, el presidente de Calabria -la región más pobre de Italia- explicó que "se han intensificado aún más los contactos con el Departamento de Estado de EE.UU." y confirmó que la semana que viene se reunirá con Mike Hammer, responsable de los asuntos estadounidenses en Cuba, que se encuentra en Italia.

"Una cosa es segura. Los médicos cubanos que actualmente prestan servicio en Calabria permanecerán allí también en los próximos años. Han sido, son y seguirán siendo fundamentales para garantizar el funcionamiento de las urgencias y mantener abiertos todos los hospitales de nuestra región", añadió.

Y agregó: "teníamos un acuerdo para llegar a un total de mil médicos cubanos. Si el Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de ayudarnos poniendo a disposición nuevos médicos extranjeros para Calabria, hasta alcanzar los mil que necesitamos, obviamente no tenemos ninguna objeción: al contrario, estamos dispuestos a acoger con los brazos abiertos a cualquiera que quiera contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema sanitario regional".

Occhiuto firmó en 2022 con la empresa de Servicios Médicos Cubanos (SMC) un acuerdo para que llegasen a la región cerca de un millar de profesionales ante la falta de sanitarios.

Este verano llegaron otros 48 médicos que se sumaron a los 352 colegas que ya trabajan en Calabria.