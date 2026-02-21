Cinco inculpados en Francia por terrorismo por el presunto envío de fondos a Hamás

La información, revelada por Le Figaro, que precisó que los servicios secretos franceses sitúan a los imputados en la órbita de los Hermanos Musulmanes, fue confirmada este sábado por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNAT).

Habían sido detenidos el pasado día 16 y fueron formalmente acusados este viernes, tras lo cual quedaron en libertad bajo control judicial, como había solicitado la PNAT.

Los investigadores registraron sus domicilios y las sedes de las asociaciones Humani'Terre y Soutien Humani'Terre, cuyo objetivo declarado es ofrecer apoyo a los palestinos que viven en los campos de refugiados de Cisjordania, de la Franja de Gaza y del Líbano.

Dos edificios ubicados en París y en la ciudad de La Courneuve, limítrofe con la capital francesa, han sido incautados.

La PNAT había lanzado una investigación preliminar el 3 de noviembre de 2023 que dio lugar a una primera serie de registros en enero de 2024 cuando se confiscó abundante documentación en la que se identificó la lista de asociaciones que habían recibido fondos.