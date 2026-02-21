Dos palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes

Un ataque con un dron de las fuerzas israelíes mató a un hombre identificado como Osama Ahmed Abdel Aziz Al Najjar (46 años), en Qizan al Najjar, al sur de la ciudad septentrional de Jan Yunis, según el complejo médico Nasser.

En Yabalia (norte de Gaza), un dron cuadrocóptero tiró una granada que acabó con la vida de Mayed Abu Maaruf (30 años), según la clínica de Sheij Radwan.

Según su comunicado, Maaruf se encontraba en el lado palestino de la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego. Tras ella se extiende un perímetro definido irregularmente por cubos de hormigón controlado por el Ejército de Israel y que abarca más del 50 % de Gaza.

EFE consultó sobre ambos ataques, que se producen a pesar del alto el fuego en vigor, a las fuerzas armadas israelíes, que aún no se han pronunciado al respecto.

Además, el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza (norte) atendió a tres palestinos heridos por disparos de las tropas en la calle Omar al Mujtar de la capital, una de las principales carreteras que la atraviesan de este a oeste.

La calle Omar al Mujtar también termina antes de llegar a la línea amarilla, si bien la definición de esta frontera es irregular puesto que el Ejército de Israel ha movido los bloques de hormigón que la señalan y ganado terreno en áreas al este de la ciudad de Gaza, además de que nunca ha publicado mapas definidos de dicha divisoria.

El viernes, las tropas abatieron a otro gazatí en el sur de la franja por cruzar la línea.

Entre el jueves y el viernes, diez palestinos resultaron heridos en distintos ataques israelíes.

Más de 600 palestinos han sido asesinados por ataques del Ejército de Israel desde el 10 de octubre de 2025, cuando entró en vigor el alto el fuego, muchos de ellos en tiroteos y bombardeos en torno a la línea amarilla.

Además, más de 1.600 personas han resultado heridas en estos ataques.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques liderados por Hamás contra territorio israelí, 72.070 palestinos han muerto, en lo que una comisión independiente de la ONU y distintas ONG califican como un "genocidio".