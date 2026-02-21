Ecuador mantiene seis provincias en alerta roja por fuertes lluvias

La medida fue oficializada el viernes, tras lo cual las autoridades se declararon en sesión permanente para monitorear y actualizar la situación, y este sábado confirmaron que el nivel de alerta se mantiene.

Asimismo, se declaró la alerta naranja en otras quince provincias y la amarilla en dos más, por lo que gran parte del territorio continental ecuatoriano permanece bajo advertencia ante posibles desbordamientos de ríos, crecidas y deslizamientos de tierra.

El Instituto Nacional de Meteorología prevé que las lluvias continúen al menos hasta mañana domingo, según informó el organismo en un reporte difundido en su cuenta de X.

Las precipitaciones provocaron incluso un aluvión en el cantón Alausí, en la provincia andina de Chimborazo, lo que obligó al cierre temporal del tren de la Nariz del Diablo, uno de los principales atractivos turísticos del país, reabierto en agosto pasado tras permanecer años fuera de servicio.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026 se registraron 732 eventos adversos asociados a la temporada invernal, que afectaron a 23 provincias, 149 cantones y 392 parroquias del país.