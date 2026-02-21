El apoyo a monarquía noruega cae a mínimos tras las revelaciones de contactos con Epstein

Según informó este sábado la cadena pública noruega NRK, sólo un 60 % de los entrevistados en una encuesta realizada por Norstat afirman apoyar a la monarquía, diez puntos menos que hace un mes y el porcentaje más bajo nunca registrado en uno de estos sondeos.

Al mismo tiempo, un 27 % desearía otro tipo de sistema político que no fuera la monarquía parlamentaria, frente a un 19 % en enero.

El miembro mejor valorado de la familia real sigue siendo el rey Harald, al que los encuestados puntúan con 9,2 puntos sobre diez, mientras que su esposa, la reina Sonia, obtiene 8,6 puntos.

Por el contrario, Mette-Marit suspende con 3,7 puntos, frente a los 7,4 puntos con los que contaba antes de que fuera detenido su hijo Marius.

La esposa del príncipe heredero Haakon volvió a disculparse este mes por su relación con Epstein, después de que la desclasificación de nuevos documentos demostrase que ésta era mucho más estrecha de lo que se suponía inicialmente.

"Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser", señaló la princesa en un comunicado enviado por la Casa Real noruega.

El comunicado mostró comprensión por las reacciones provocadas en Noruega por las últimas revelaciones, que prueban contactos ocurridos en 2014, un año después de que la princesa asegurse que había dejado de comunicarse con Epstein, cuando se conoció por primera vez su relación en 2019.

Mette-Marit "quiere contar lo que ocurrió y explicarse de forma más completa", pero no puede ahora mismo porque atraviesa "una situación exigente", señaló la Casa Real, que pidió comprensión porque necesita tiempo "para recuperarse".

Marius Høiby, hijo de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con Haakon, afronta desde este mes de febrero un juicio en el que está acusado de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violación a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas y daños.