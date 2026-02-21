Eslovaquia amenaza con cortar suministro eléctrico a Ucrania si no circula crudo ruso

"Si el presidente ucraniano no restablece el suministro de petróleo a eslovaquia el lunes, solicitaré a las empresas eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a ucrania ese mismo día", declaró Fico en un comunicado.

Los bombardeos rusos a la infraestructura energética ucraniana han requerido la ayuda de terceros países para estabilidad la red eléctrica del país invadido.

Eslovaquia ha contribuido a este esfuerzo, y en enero de 2026 ha exportado a Ucrania más electricidad que durante todo el año 2025, según Fico.

Uno de los puntos afectados por los bombardeos rusos ha sido el nudo de conexión de Brody, al oeste del país, y desde donde se bombea petróleo a Eslovaquia y Hungría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Budapest y Bratislava sostienen que el oleoducto ya se encuentra en condiciones de reanudar los suministros de crudo ruso a ambos países centroeuropeos, que cuentan con exenciones para importar esa energía de Moscú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque Eslovaquia, cuyo Gobierno de populistas y ultranacionalistas es visto como cercano a Moscú, no ha prestado ayuda militar a Kiev desde la llegada al poder de la nueva coalición en octubre de 2023, sí ha brindado otro tipo de apoyo.

"Hay alrededor de 180.000 ucranianos en nuestro territorio, brindamos ayuda humanitaria y organizamos negociaciones gubernamentales conjuntas", recordó Fico.

El político eslovaco considera que Kiev penaliza a Eslovaquia por su "postura pacífica" en el conflicto.

Kiev ya cortó el 1 de enero de 2026 el suministro de gas ruso a Eslovaquia, lo que ha supuesto perder unos 500 millones de euros anuales en concepto de tasas de tránsito.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció el viernes que bloqueará el desembolso del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que Kiev reanude el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto 'Druzhba'.

Hungría, Eslovaquia y República Checa decidieron no participar en el préstamo comunitario al no asumir las garantías para cubrir las deudas conjuntas.