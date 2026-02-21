Estudiantes iraníes protestan en varias universidades contra la República Islámica

En el primer día del nuevo semestre académico, en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, los estudiantes se concentraron coreando consignas contra el sistema clerical como “Muerte al dictador”, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

“Esta concentración, que estaba prevista como una marcha silenciosa y pacífica, se desvió hacia consignas con una orientación política específica debido a la presencia de algunos individuos enmascarados”, indicó el medio.

Otro grupo de estudiantes respondió con consignas a favor de la República Islámica, agregó Fars, mientras que el portal estudiantil Amir Kabir informó que los miembros de la milicia Basij intervinieron para dispersar a los manifestantes, lo que provocó enfrentamientos.

La agencia IRNA también informó de manifestaciones similares en otras universidades de la capital, como la Universidad Politécnica de Amir Kabir y la Universidad de Teherán.

En Amir Kabir, los estudiantes rindieron homenaje a los caídos en las protestas de enero, gritando lemas como “Juramos por la sangre de nuestros compañeros, resistiremos hasta el final”. También corearon consignas a favor del restablecimiento de la monarquía, entre ellas “Viva el Shah”.

Estas protestas estudiantiles se han producido mientras, en diversas partes del país, se han realizado en los últimos días ceremonias de homenaje a los fallecidos por la represión de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica en Teherán, pero que se extendieron rápidamente por todo Irán, llegando a pedir el fin de la República Islámica.

Las autoridades lograron apagar las movilizaciones tras una brutal represión que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas, mientras que organizaciones opositoras de derechos humanos, como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Las autoridades iraníes tacharon las movilizaciones de “disturbios” y “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.

Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció por primera vez la cifra de 32.000 fallecidos en Irán durante las protestas, lo que fue rechazado por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien instó a hablar con pruebas.